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Президент Молдавии назвала минимальными контакты с Россией

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Президент Молдавии Майя Санду в четверг, 16 июня, в интервью телеканалу TV-8, сообщила, что республика поддерживает «минимальную» связь с Россией, контакты осуществляются на уровне послов.

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«Общение минимально. Оно происходит на уровне послов, наш посол в России иногда озвучивает сообщения, и посол России в Кишиневе периодически вызывается в МИД, чтобы наши власти передавали определенные послания», — пояснила она.

Кроме того, молдавский лидер затронула и ограничение экономических связей между двумя государствами. По ее словам, причина заключается в наличии препятствий для доставки товаров через территорию Украины.

Санду также прокомментировала высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, касающееся намерения Молдавии получить статус кандидата в Евросоюз, отметив, что она не видит связи между намерением страны стать членом блока и поставками газа.

«Есть страны-члены ЕС, у которых есть контракты с «Газпромом», поэтому здесь нет никакой связи», — заключила она.

Ранее в этот день Лавров заявил, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», и это соответствует потребительскому подходу нынешних властей страны. Министр назвал этот подход попрошайничеством. По его словам, подход, когда заявляют о вступлении в ЕС, а потом намерены смотреть, что им там пообещают, и тогда решать, оставаться ли в Содружестве Независимых Государств или нет — это «попрошайничество».

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что большая часть населения Молдавии не разделяет такую позицию.

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