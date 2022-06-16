Лавров указал на попытки сделать из Молдавии «вторую Украину»

Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», и это соответствует потребительскому подходу нынешних властей страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину», — сказал он в четверг, 16 июня, в интервью телеканалу НТВ.

Министр назвал этот подход попрошайничеством.

«Такой потребительский подход со стороны нынешнего молдавского руководства весьма и весьма показателен, когда заявляют: «Давайте мы сейчас в Евросоюз начнем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают, тогда, может быть, мы будем решать, оставаться ли нам в Содружестве Независимых Государств», — объяснил министр.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что большая часть населения Молдавии не разделяет такую позицию.

«Русские должны нам опять дать скидку на газ, по сравнению с теми контрактами, которые были подписаны, отсрочить платежи», — высказался глава российской дипломатии.

Поведение Кишинева напоминает разыгрывание роли, подчеркнул Лавров.

«Если вы нам не сделаете, мы быстрее пойдем в Европу, а если сделаете, всё равно пойдем, но медленнее». Примерно так я эти сигналы считываю», — заключил министр иностранных дел.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил о желании украинской стороны открыть приднестровский фронт, а это может привести к печальным последствиям для молдавской государственности. Чижов не исключил сценария, при котором РФ будет вынуждена защищать непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР).

27 апреля в пресс-службе бюро по реинтеграции кабмина Молдавии отметили, что Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, военные и силовые действия исключаются.

Между тем в последние недели власти непризнанной республики сообщали о взрывах, обстрелах и прочих диверсиях на своей территории. Так, 13 мая в Тирасполе произошли попытки поджога нефтебазы и республиканского военкомата. 7 мая МВД республики рассказало, что была обстреляна территория бывшего аэродрома у села Воронково.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.