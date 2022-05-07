МВД Приднестровья сообщило о взрывах у села близ Украины

Территория бывшего аэродрома у села Воронково в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики была обстреляна. Об этом 7 мая сообщило МВД республики.

«У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая примерно в 21:40 (совпадает с мск. — Ред.), предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, глубина воронок составила около 1 м, диаметр — примерно 25 см. На месте работают следователи. Специалисты изъяли для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства. Пострадавших нет.

Это уже второй случай атаки в районе села Воронково. Ранее, 5 мая, по информации МВД республики, в 22:20 с дрона были сброшены два взрывных устройства. В результате инцидента никто не пострадал.

В тот же день приднестровский телеканал ТСВ сообщил о стрельбе в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Кучугур». Источник телеканала в силовых ведомствах уточнили, что беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка.

До этого, 25 апреля, серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 26 апреля отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Москве обеспокоенность.