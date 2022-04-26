Новости из Приднестровья вызвали обеспокоенность в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 26 апреля, что новости о непризнанной Приднестровской Молдавской Республике вызывают обеспокоенность.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация», — заверил он.

Песков также отметил, что контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего в Приднестровье пока не планируется.

Ранее в этот день неизвестные взорвали в Преднестровье региональный радиоцентр, ретранслировавший российские радиопрограммы. Это крупнейший в Европе радиотелецентр, который принадлежал «Российской телевизионной и радиовещательной сети», он способен передавать сигнал на территорию США, Латинской Америки и Ближнего Востока.

За день до происшествия серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Несколько Telegram-каналов показали снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

В тот же день, 25 апреля, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заверил, что Москва не видит рисков эскалации ситуации в непризнанном регионе. Россия стоит на позиции мирного урегулирования приднестровской проблемы «при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.