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Молдавия исключила военный путь решения конфликта в Приднестровье

Молдавия: военное решение конфликта в Приднестровье исключено
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Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, военные и силовые действия исключаются. Об этом заявили 27 апреля в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии, комментируя слова советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

Красный уровень: неизвестные устроили серию взрывов в Приднестровье
Атакам подверглись здание министерства госбезопасности, воинская часть и вышки радиотелецентра

Ранее он пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится за такой помощью к Украине.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ», — цитирует молдавскую сторону «РИА Новости».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Арестовича о взятии под контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ) Приднестровья в Кремле считают провокационным.

Также в среду глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что за взрывами в селе Колбасна стоит Украина. По его словам, исполнители терактов попали на видеокамеры, есть доказательства, что они уехали в эту страну.

Ранее в этот день МВД непризнанной республики сообщило о выстрелах, произведенных с украинской стороны в направлении местного населенного пункта Колбасна.

Накануне Совет безопасности Приднестровья сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В то же время неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшего российские радиопрограммы.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.

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