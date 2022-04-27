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МВД Приднестровья сообщило о стрельбе со стороны Украины

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В среду, 27 апреля, с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна в Приднестровье были произведены выстрелы. Об этом заявило МВД республики.

Красный уровень: неизвестные устроили серию взрывов в Приднестровье
Атакам подверглись здание министерства госбезопасности, воинская часть и вышки радиотелецентра

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Кроме того, в МВД Приднестровья заявили, что в ночь на 27 апреля в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты были запущены на территорию республики из Украины.

Накануне Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В то же время неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшего российские радиопрограммы.

В тот же день президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников, совершивших теракты в Приднестровье, ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Кроме того, за день до этого серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Ряд Telegram-каналов показал снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

В связи с происшествиями члены совета приняли решение о введении в стране красного уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

26 апреля пресс-секретарь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность. Но, по его словам, контактов российского президента Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

Санду же заявила, что произошедшие взрывы в связаны с противоборствующими силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. При этом она отметила, что сбор информации продолжается.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.

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