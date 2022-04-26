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Президент Молдавии связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона

Президент Молдавии Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборством внутри региона
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Взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона. Об этом 26 апреля сообщила президент Молдавии Майя Санду.

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«По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации, однако мы продолжаем собирать информацию», — сказала она после заседания Высшего совета безопасности.

Ранее в этот день Совет безопасности Приднестровья сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В то же время неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавший российские радиопрограммы.

В связи с происшествиями члены совета приняли решение о введении в стране красного уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность. Но, по его словам, контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о терактах в Приднестровье, заявил, что Москве «очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах». Он высказал мнение, что за случившимся могут стоять силы, которые хотят создать в регионе еще один очаг напряженности. Руденко также выразил надежду, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не возникло необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации.

За день до происшествия серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Ряд Telegram-каналов показал снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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