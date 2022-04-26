МИД РФ заявил о желании избежать вмешательства в конфликт в Приднестровье

РФ надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не возникло необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации. Об этом 26 апреля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Давайте дождемся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария», — сказал он, отвечая на вопрос, что будет делать Москва в том случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт.

Также замглавы МИД РФ выразил надежду, что виновных в терактах в Приднестровье установят и накажут.

«Нам очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, и надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание», — отметил Руденко.

По его словам, ситуация очень непростая, поэтому введение чрезвычайного положения в Приднестровье вполне обоснованно.

Кроме того, замглавы МИД РФ заявил, что за ситуацией в Приднестровье могут стоять силы, которые хотят создать в регионе еще один очаг напряженности.

«Вызывает тревогу, потому что до последнего времени Приднестровье не было втянуто и сохраняло нейтральность. Не только Приднестровье, но и Молдавия. К сожалению, видим, что за этим стоят те силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе и хотели бы создать еще один очаг напряженности», — добавил он.

Ранее в этот день Совет безопасности непризнанной ПМР сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя.

В этот же день неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшие российские радиопрограммы.

В связи с происшествием члены совета приняли решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность. Но, по его словам, контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

За день до происшествия серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Несколько Telegram-каналов показали снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.