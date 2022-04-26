Совбез Приднестровья сообщил о теракте в воинской части в Парканах

Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. Об этом 26 апреля рассказала пресс-служба главы непризнанной ПМР Вадима Красносельского.

«Зафиксировано три факта: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», — говорится в сообщении.

В связи с этим члены совета приняли решение о введении в стране красного уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день рассказал, что новости о непризнанной Приднестровской Молдавской Республике вызывают в Кремле обеспокоенность. Но, по его словам, контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

Ранее, 26 апреля, МВД региона сообщило о взрыве ретранслировавшего российское радио центра в поселке Маяк Григориопольского района: первый произошел в 6:40, второй — в 7:05. На место были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы минобороны обследовали объекты ПРТЦ. Никто не пострадал.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По словам очевидцев, были слышны мощные хлопки. Пользователи социальных сетей опубликовали кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.