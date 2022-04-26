Президент Приднестровья заявил о ведущих на Украину следах терактов

Следы преступников, совершивших теракты в Приднестровье, ведут на Украину. Об этом 26 апреля заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут на Украину. <...> Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт», — говорится в обращении Красносельского, которое опубликовала его пресс-служба.

Приднестровский лидер призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Он также добавил, что власти Приднестровья вынуждены отказаться от массовых мероприятий в День Победы из-за угрозы терактов.

Ранее в этот день Совет безопасности Приднестровья сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В то же время неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавший российские радиопрограммы.

В связи с происшествиями члены совета приняли решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность. Но, по его словам, контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о терактах в Приднестровье, заявил, что Москве «очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах». Он высказал мнение, что за случившимся могут стоять силы, которые хотят создать в регионе еще один очаг напряженности. Руденко также выразил надежду, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не возникло необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации.

В то же время Санду заявила, что произошедшие взрывы в связаны с противоборствующими силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. При этом она отметила, что сбор информации продолжается.

За день до происшествия серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Ряд Telegram-каналов показал снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.