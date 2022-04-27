МИД Приднестровья обвинил Украину во взрывах в селе Колбасна

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев 27 апреля заявил, что за взрывами в селе Колбасна стоит Украина.

«Были инциденты возле склада боеприпасов в [селе] Колбасна. Что касается того, кто стоит [за этим], то по первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Уточняется, что исполнители терактов попали на видеокамеры, есть доказательства, что они убыли на Украину.

Игнатьев отметил, что власти республики делают всё, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе.

Ранее в этот день МВД непризнанной республики сообщило о выстрелах, произведенных с украинской стороны в направлении местного населенного пункта Колбасна.

Накануне Совет безопасности Приднестровья сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В то же время неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшего российские радиопрограммы.

Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Москве обеспокоенность. Но, по его словам, контактов российского президента Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.