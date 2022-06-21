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Молдавия попросила ЕС создать фонд для закупки газа

Премьер Молдавии Гаврилица: Кишинев попросил ЕС создать фонд для закупки газа
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Фото: Global Look Press/Jens Buttner/dpa
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Молдавия выдвинула на обсуждение с европейскими партнерами вопрос учреждения фонда субсидирования с целью снижения негативного влияния роста стоимости газа. Об этом 20 июня заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

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«Мы рассматриваем сценарии закупки газа на рынке. Мы ведем переговоры с партнерами из ЕС об общей платформе закупки газа, пытаемся убедить их создать фонд солидарности, который позволит таким странам, как Молдавия, смягчить влияние роста цен», — отметила она.

Как подчеркнула Гаврилица, без подобной поддержки, Молдавия окажется в затруднительном положении.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек. В то же время, добавил он, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности, на фоне запрета российских новостных программ.

Ранее, 1 июня, Наталья Гаврилица на брифинге заявила, что Молдавия прорабатывает возможность пересмотра контракта с «Газпромом» на поставку газа. Кроме того, власти прорабатывают доступ к альтернативным источникам энергии, добавила она.

С 1 июня в Молдавии на 30% повысился тариф на газ для конечных потребителей. Между тем, 25 мая независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш заявил «Известиям», что повышение цен на природный газ имеет крайне негативные последствия для республики, это приведет к росту цен практически на все группы товаров и услуг.

Двумя днями ранее стало известно, что правительство Молдавии помогло газораспределительной компании «Молдовагаз» расплатиться за российский газ в мае, купив у нее резервный объем голубого топлива.

Ранее, 27 апреля, президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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