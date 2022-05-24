Власти Молдавии помогли «Молдовагазу» расплатиться с «Газпромом»

Правительство Молдавии купило у газораспределительной компании «Молдовагаз» резервный объем голубого топлива, таким образом предоставив компании возможность расплатиться с российским «Газпромом» в мае. Об этом 23 мая рассказал глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

Соответствующим образом он прокомментировал решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о закупке у компании 24,5 тыс. куб. м газа через госкомпанию Energocom.

«Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти «Молдовагаз», потому что дочка «Газпрома» практически ничего не делает, чтобы решить проблему», — заявил Гросу в эфире телеканала Prime.

Реклама

При этом он отметил, что в настоящее время Молдавия ищет возможности заключения договоров о поставках топлива из альтернативных источников до следующей зимы. «Молдовагазу», уточнил Гросу, доверять нельзя, поэтому нужно «преодолеть эту проблему и не делать ставку на компанию».

13 мая председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что Молдавия платит «Газпрому» в евро за поставки газа. По его словам, Молдавия не получала оповещения от «Газпрома» о переходе на рубли, поскольку не является «недружественной страной» по отношению к РФ.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

До этого, 20 апреля, Вадим Чебан сообщал, что в апреле расплатиться с «Газпромом» за потребление газа молдавской компании помогло правительство страны. «Молдовагаз» перечислила ПАО «Газпром» $69,5 млн за поставки природного газа в марте-апреле этого года, уточнил он.

23 марта Чебан заявил, что «Молдовагаз» с 1 мая сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро. Он уточнил, что договор, где указаны денежные единицы оплаты российского газа, был подписан «Молдовагазом» и «Газпромом» в октябре 2021 года.