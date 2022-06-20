Пушков напомнил Санду об отсутствии партнерства между РФ и Молдавией

Президент Молдавии Майя Санду давно не скрывает враждебности по отношению к России, при этом Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале в воскресенье, 19 июня.

«А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе «партнерства»? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя… Но никакого партнерства нет и быть не может. Тем временем проводится совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии, заключаются военно-политические соглашения с Бухарестом, запрещаются российские новостные программы, арестовывают тех, кто носит георгиевскую ленту», — написал сенатор.

17 июня глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу сообщила, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Под действие закона попали в том числе аналитические программы и российские военные фильмы. Закон вступит в силу в следующую пятницу, 24 июня.

Подобный запрет, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой», уже принимался в Молдавии в 2017 году и был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.

17 июня Санду также заявила, что Кишинев поддерживает «минимальную» связь с Россией. Кроме того, молдавский лидер затронула ограничение экономических связей между двумя государствами. По ее словам, причина этому — в препятствиях для доставки товаров через территорию Украины.