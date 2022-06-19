В Молдавии запретили новостные программы из России

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Об этом заявила 17 июня глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat.

Она отметила, что под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы.

Помимо этого, в законе дается определение понятия «дезинформация», которое расценивается как намеренное распространение сведений, наносящих вред информационной безопасности. Речь идет об информации, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».

По словам Вицу, за распространение контента с дезинформацией вводятся гораздо более жесткие санкции. Телеканалы могут быть оштрафованы на сумму от $2100 до $5255. При повторном нарушении им грозит приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.

Закон вступит в силу в следующую пятницу, 24 июня.

Подобный запрет, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой», уже принимался в Молдавии в 2017 году и был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.

17 июня президент республики заявила, что Кишинев поддерживает «минимальную» связь с Россией. Кроме того, молдавский лидер затронула и ограничение экономических связей между двумя государствами. По ее словам, причина заключается в наличии препятствий для доставки товаров через территорию Украины.

Ранее в июне сообщалось о запрете вещания всех российских телеканалов в Латвии. С 9 июня прекратилась трансляция 80 оставшихся зарегистрированных в России телеканалов, в том числе ТВ «МИР» и «Оружие».

Вещание российских и белорусских телеканалов в Европе и бывших союзных республиках приостановлено после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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