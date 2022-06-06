В Латвии запретили все российские телеканалы

В Латвии с 9 июня прекратят вещание 80 оставшихся зарегистрированных в России телеканалов. Об этом 6 июня написал в Twitter глава Нацсовета по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

«NEPLP сегодня принял решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе ТВ «МИР» и «Оружие», — написал он.

По словам чиновникам, «программы пропадут из инфопространства Латвии». Одновременное его ведомство выдало разрешение на вещание телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Вещание начнется с 9 июня.

Прекратят вещание в Латвии, в том числе «Охота и рыбалка, «Перец», «Русский иллюзион».

В мае в Латвии заблокировали доступ к российским соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир».

После начала Россией спецоперации на Украине, в Латвии в апреле приостановили вещание десятков российских и белорусских каналов, а 9 мая объявлено Днем памяти погибших на Украине. Кроме того, в стране введен запрет на использование георгиевских ленточек.

Также в апреле историк и политолог, член общественного совета при МВД РФ Наталия Нарочницкая рассказала о причинах русофобии на Западе. По ее словам, Россия восстала против отрицания Европой вещей, которые «стали уже не такими важными»: вера, отечество, честь, долг, любовь.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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