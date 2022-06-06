Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Подмосковье дети обокрали «Детский мир»
Экономика
Пекин заявил, что запрет Тайваня на экспорт полупроводников в РФ обречен на провал
Общество
В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих школьников
Мир
Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска
Происшествия
Озвучившую «Лунтика» актрису избили в петербургском театре
Мир
Посол России вызван в МИД Италии
Мир
Песков указал на отсутствие угрозы для Финляндии и Швеции со стороны РФ
Общество
В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей
Общество
Губернатор Подмосковья назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов
Мир
В Латвии запретили все российские телеканалы
Мир
В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»
Сюжет:

В Латвии запретили все российские телеканалы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Латвии с 9 июня прекратят вещание 80 оставшихся зарегистрированных в России телеканалов. Об этом 6 июня написал в Twitter глава Нацсовета по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Чемодан с собой возьмите: в Латвии решили следить за «чистотой нации»
В стране закрывают программу «вид на жительство в обмен на покупку недвижимости»

«NEPLP сегодня принял решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе ТВ «МИР» и «Оружие», — написал он.

По словам чиновникам, «программы пропадут из инфопространства Латвии». Одновременное его ведомство выдало разрешение на вещание телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Вещание начнется с 9 июня.

Прекратят вещание в Латвии, в том числе «Охота и рыбалка, «Перец», «Русский иллюзион».

В мае в Латвии заблокировали доступ к российским соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир».

После начала Россией спецоперации на Украине, в Латвии в апреле приостановили вещание десятков российских и белорусских каналов, а 9 мая объявлено Днем памяти погибших на Украине. Кроме того, в стране введен запрет на использование георгиевских ленточек.

Также в апреле историк и политолог, член общественного совета при МВД РФ Наталия Нарочницкая рассказала о причинах русофобии на Западе. По ее словам, Россия восстала против отрицания Европой вещей, которые «стали уже не такими важными»: вера, отечество, честь, долг, любовь.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022