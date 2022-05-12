В Латвии заблокируют российские соцсети

В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к российским соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир». О принятом решении сообщил в четверг, 12 мая, в своем Тwitter глава Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш.

Ранее, 9 мая, стало известно, что власти Латвии на неопределенный срок запретили въезд в страну российским эстрадным артистам Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.

До этого в черный список были внесены шесть российских деятелей культуры: Тимур Юнусов (Тимати), Юлия Чичерина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников и Мария Шукшина. Комментируя это решение, актер и общественный деятель Дмитрий Певцов заявил, что власти Латвии пополнили списки нежелательных в стране людей из России от страха. По его словам, в Латвии боятся людей, которые могут «разбить в пух и прах их русофобскую пропаганду».

После начала спецоперации на Украине в Латвии 29 апреля также приостановили вещание десятков российских и белорусских каналов, а 9 мая объявлено Днем памяти погибших на Украине. Кроме того, в стране введен запрет на использование георгиевских ленточек.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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