Молдавия прорабатывает возможность пересмотра контракта с «Газпромом» на поставку газа. Об этом 1 июня на брифинге сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Ведутся переговоры с поставщиком, в том числе через наблюдательный совет. Были направлены запросы. Идут переговоры по различным положениям контракта, посмотрим, будет ли открытость для обсуждения», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, власти прорабатывают доступ к альтернативным источникам энергии.

Накануне стало известно, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) республики приняло решение повысить с 1 июня на 30% тариф на газ для конечных потребителей. Так, тариф увеличился с 15,18 лея ($0,79) до 18,62 лея ($0,97) за 1 куб. м газа, включая НДС (8%). В него включена закупочная цена в $620 за 1 тыс. куб. м.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в беседе с «Известиями» уточнил, что повышение цен на природный газ имеет для экономики Молдавии крайне негативные последствия, потому что это приведет к росту цен практически на все группы товаров и услуг.

В конце октября 2021 года Молдавия договорилась с российским «Газпромом» о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну. Тогда отмечалось, что стороны достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, аудита долга компании «Молдовагаз» и необходимости последующих переговоров для установления календарного плана расчета.