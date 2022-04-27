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Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии в стране альтернативы российскому газу
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У Молдавии нет альтернативы российскому газу, поскольку закупка голубого топлива на рынке дорого обойдется для страны. Об этом 27 апреля заявила президент республики Майя Санду.

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«Мы не можем отказаться от [российского] газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации», — сказала она в эфире телеканала Jurnal TV.

Санду уточнила, что в условиях прекращения действия контракта с российской компанией «Газпром» с 1 мая, Молдавии придется закупать газ на рынке. При этом предложения потенциальных поставщиков «не устраивают, потому что они очень дорогие», заключила глава республики.

К 20 апреля «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за потребление газа в апреле. Отмечается, что компания перечислила ПАО «Газпром» $69,5 млн за поставки природного газа в марте-апреле этого года. Долгов за текущие поставки природного газа у компании нет.

Тогда как ранее, 11 апреля, молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну допустил прекращение поставок газа из-за неготовности вернуть долг «Газпрому».

23 марта глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что с 1 мая компания сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро, при этом сложностей возникнуть не должно. Он отметил, что по действующим условиям контракта до 1 мая у компании есть возможность оплачивать газ либо евро, либо долларами, либо российским рублем, однако после 1 мая останутся только два варианта: рубль и евро. Также Чебан подчеркнул, что «Молдовагаз» и прежде расплачивался с Россией в рублях.

В марте президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Указ он подписал 31 марта.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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