«Молдовагаз» расплатился с «Газпромом» за потребление газа в апреле

Газораспределительная компания «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за потребление газа в апреле. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил глава компании Вадим Чебан.

Отмечается, что «Молдовагаз» перечислила ПАО «Газпром» $69,5 млн за поставки природного газа в марте-апреле этого года. Долгов за текущие поставки природного газа у компании нет, сообщил Чебан в своем Telegram-канале.

По его словам, рассчитаться с российской компанией вовремя помогли правительство и снижение объемов энергопотребления в силу благоприятных погодных условий.

12 апреля Вадим Чебан заявил, что в апреле закупочная цена газа для Молдавии вырастет до $1193 за 1 тыс. куб. м. В марте цена составляла $547 за 1 тыс. кубов. В тот же день Чебан сообщил, что молдавская компания попросила «Газпром» предоставить больше времени для решения вопроса по поводу погашения долга за газ.

23 марта Чебан заявил, что «Молдовагаз» с 1 мая сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро. Он уточнил, что договор, где указаны денежные единицы оплаты российского газа, был подписан «Молдовагазом» и «Газпромом» в октябре 2021 года. К тому же компания и прежде расплачивалась с Россией в рублях, поэтому проблем возникнуть не должно.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».