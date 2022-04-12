Закупочная цена газа для Молдавии в апреле вырастет до $1193 за тысячу кубов

В апреле закупочная цена газа для Молдавии вырастет до $1193 за 1 тыс. куб. м. Об этом глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил во вторник, 12 апреля в Telegram.

«Закупочная стоимость природного газа в апреле составит для АО «Молдовагаз» $1193 за 1 тыс. куб. м», — написал он.

В марте цена составляла $547 за тысячу кубов.

Ранее в этот день Чебан сообщил, что газораспределительная компания попросила «Газпром» предоставить больше времени для решения вопроса по поводу погашения долга за газ, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну допустил прекращение поставок газа из-за неготовности вернуть долг «Газпрому», передает RT.

23 марта Чебан заявил, что «Молдовагаз» с 1 мая сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро. Он уточнил, что договор, где указаны денежные единицы оплаты российского газа, был подписан «Молдовагазом» и «Газпромом» в октябре 2021 года. К тому же компания и прежде расплачивалась с Россией в рублях, поэтому проблем возникнуть не должно.

В тот же день российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.