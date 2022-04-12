«Молдовагаз» попросил «Газпром» дать больше времени на погашение долга
Газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить больше времени для решения вопроса по поводу погашения долга за газ. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.
«(Компания. — Ред.) направила письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности. Согласно протоколу от 29 октября 2021 года данное соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 года», — сообщил он в своем Telegram-канале.
23 марта Чебан заявил, что «Молдовагаз» с 1 мая сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро. Он уточнил, что договор, где указаны денежные единицы оплаты российского газа, был подписан «Молдовагазом» и «Газпромом» в октябре 2021 года. К тому же компания и прежде расплачивалась с Россией в рублях, поэтому проблем возникнуть не должно.
В тот же день российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.
14 февраля стало известно, что «Молдовагаз» полностью расплатилась с российским «Газпромом» за январские поставки газа.
27 января стало известно, что «Молдовагаз» и «Газпром» намерены подписать контракт в новой редакции из-за большого числа поправок, которые были внесены в действующее соглашение.
20 января парламент Молдавии ввел режим ЧП на 60 дней из-за ситуации с газом в стране. За день до этого «Газпром» предупредил о вероятной остановке поставок топлива из-за отсутствия платежа от Кишинева. Тогда комиссия по делам ЧС в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца текущего дня выплатить долг российскому холдингу. Для этого власти республики дали компании отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость до 30 марта.
Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые западные страны ввели на фоне спецоперации РФ по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.
Незадолго до этого из-за обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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