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«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок

«Молдовагаз» и «Газпром» подпишут контракт в новой редакции из-за большого числа поправок
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«Молдовагаз» и «Газпром» намерены подписать контракт в новой редакции из-за большого числа поправок, которые были внесены в действующее соглашение. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции глава молдавской компании Вадим Чебан.

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«Мы в октябре обсуждали с «Газпромом» заключение нового контракта. Это технический вопрос, потому что в действующее соглашение было внесено много поправок. Контракт просто будет подписан в новой редакции», — заявил Чебан.

В то же время он отметил, что подписание нового соглашения принципиально не отразится на поставках газа, так как Молдавия и сейчас получает топливо на хороших условиях.

Переговоры по подписанию нового контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом» могут начаться весной, о чем в середине января заявлял вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

На прошлой неделе, 20 января, парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за ситуации с газом в стране. Накануне «Газпром» предупредил о вероятной остановке поставок топлива из-за отсутствия платежа от Кишинева. Комиссия по делам ЧС в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца текущего дня выплатить долг российскому холдингу. Для этого власти республики дали компании отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость до 30 марта.

11 января сообщалось, что вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По словам политика, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе уже порядка $646.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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