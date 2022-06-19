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Протест оппозиции в Кишиневе завершился срывом концерта артистов из РФ

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Фото: ТАСС/Демидецкий Вениамин
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Антиправительственная акция партии «Шор» в центре Кишинева завершилась тем, что полиция, следившая за порядком во время митинга, фактически сорвала концерт российских артистов.

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Известно, что правоохранители не пропустили на центральную площадь города грузовик, который перевозил сцену для провидения концерта, на котором должен был выступать, в частности, Филлипп Киркоров. Митингующие требовали пропустить грузовик и позволить организаторам концерта установить необходимое для проведения мероприятия оборудование, однако требование не было исполнено своевременно.

В полиции рассказали, что машину остановили для проверки на наличие подозрительных предметов, однако процесс затянулся, а отведенное для проведения концерта время истекло.

Организаторы митинга сообщили, что в протестной акции приняли участие порядка 40 тыс. человек. В рамках акции 19 июня, по данным корреспондента «РИА Новости», несколько тысяч человек под лозунгом «Новая жизнь» протестовали против роста цен.

Сообщается, что представители партии «Шор» проводят антиправительственные акции в Кишиневе и других населенных пунктах Республики Молдова уже в течении нескольких недель.

17 июня глава совета по телевидению и радио Молдавии Лилиана Вицу заявила, что президент страны Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Она отметила, что под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы.

За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», что соответствует потребительскому подходу нынешних властей страны. Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что большая часть населения Молдавии не разделяет такую позицию.

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