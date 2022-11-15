«Венгрия не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт»

Товарооборот России и Венгрии за первые семь месяцев этого года вырос на 160% и превысил $5,7 млрд . Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов. Он подчеркнул: России импонирует прагматичный подход Венгрии, который «заметно отличается от русофобского большинства в Евросоюзе» . Потому венгерские компании продолжают весьма успешно работать на нашем рынке. В Будапеште, отметил дипломат, считают, что антироссийские санкции, особенно в сфере энергетики, бесполезны , они «вредят больше самим европейцам и потому должны быть пересмотрены». При этом он добавил: из-за потери российского рынка общий турпоток в Венгрию снизился на 10–15% , а знаменитые будапештские купальни в этом году без наших туристов потеряли около 311 млн форинтов.

«В Киеве венгров не считают коренным народом»

— Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжает настаивать на отказе от поставок оружия Украине, чтобы не быть втянутой в конфликт. Также Венгрия единственная из ЕС не поддержала инициативу о подготовке украинских военных в Европе. Почему, по вашему мнению, Венгрия занимает такую позицию?

— Позиция Венгрии в отношении конфликта на Украине действительно заметно отличается от определяющего сегодня повестку дня в Брюсселе русофобского большинства. Как мне представляется, причина здесь в том, что в Будапеште не утратили способности критически мыслить , делать выводы в рамках собственной системы координат и руководствоваться своими, а не чужими интересами.

В этом смысле нам импонирует прагматичный подход венгерской стороны . Он позволяет на основе уважения позиций и баланса интересов друг друга даже в такие непростые времена, как сейчас, сохранять политический диалог, продолжать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в экономической области.

Венгрия последовательно выступает в поддержку Украины , за мир в этой стране и не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт . Она рассматривает безопасность своих граждан, а также безопасность венгерского национального меньшинства в Закарпатье как безусловный приоритет. Отсюда — твердый отказ направлять своих солдат на Украину, поставлять туда оружие или предоставлять свою территорию для транзита вооружений в эту страну.

Венгрия не хочет быть втянутой Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Эта позиция официального Будапешта находит широкую поддержку (до 85%) со стороны венгерского общества. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы, проводившиеся в стране, а также убедительные результаты состоявшихся в апреле текущего года парламентских выборов, в ходе которых именно такая линия поведения венгерского правительства получила однозначную поддержку подавляющего большинства избирателей (правящая партия ФИДЕС по итогам выборов получила 135 из 199 мест в парламенте. — «Известия»).

Кроме того, венгры, пожалуй, лучше, чем кто-либо в «просвещенной» Европе, понимают, какого рода режим установился на территории современной Украины . Знают они это не понаслышке, а на опыте более 150 тыс. этнических венгров, проживающих в Закарпатье и подвергающихся языковой и иной дискриминации со стороны Киева. Их так же, как и русских, лишают доступа к образованию на родном языке, запрещают использовать его в официальных учреждениях.

К слову, в Киеве венгров не считают коренным народом . И это говорится о людях, предки которых, по меткому определению венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, проживали в этих местах при Габсбургской империи, австро-венгерской монархии, Венгерском Королевстве, Советском Союзе и теперь в составе современной Украины. То есть менялась политическая география этих мест, а венгры как жили в Закарпатье, так и живут по сей день . И вот их в Киеве не считают коренной нацией (речь идет о законе от 1 июля 2021 года, который признал коренными только те народы, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины; коренными были признаны крымские татары, караимы, крымчаки, но не русские или венгры. — «Известия»).

При этом Венгрия в отличие от большинства в ЕС не закрывала глаза на ущемление прав национальных меньшинств на Украине . Неурегулированность положения венгров в Закарпатье на протяжении долгих лет осложняла ее отношения с Киевом. Так, еще начиная с 2017 года Будапешт последовательно блокировал проведение официальных заседаний комиссии Украина – НАТО.

Венгрия не хочет быть втянутой Использование украинского и венгерского языков в городе Берегово, Закарпатье Фото: commons.wikimedia.org

И сегодня Венгрия зачастую занимает особую позицию при обсуждении есовских инициатив об оказании содействия Киеву. Помимо тех моментов, на которые вы уже обратили внимание в вашем вопросе, речь идет о том, что пока Будапешт воздерживается от участия в планируемой в настоящее время общеесовской макроэкономической помощи Киеву, предпочитая двусторонние каналы оказания поддержки Украине.

«Санкции вредят больше самим европейцам»

— В ведомстве премьер-министра Венгрии заявили, что Будапешт продолжит блокировать санкции ЕС, препятствующие поставкам российского газа. На каких условиях сейчас РФ поставляет его Венгрии?

— Сотрудничество с Россией в области энергетики исключительно важно для экономики Венгрии. За счет российских поставок обеспечивается 80% потребности страны в природном газе и 55% импорта нефти , а построенная еще советскими специалистами-атомщиками АЭС «Пакш-1» дает почти половину производимой в стране электроэнергии .

Здесь считают, что действующие антироссийские санкции, особенно в сфере энергетики, являются бесполезными, вредят больше самим европейцам и потому должны быть пересмотрены. По образному выражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, они стали для стремительно скатывающейся к рецессии экономики Евросоюза «выстрелом даже не в ногу, а в легкое» .

Что касается новых идей Брюсселя отказаться от поставок российских энергоносителей или ввести какой-то потолок цен на газ, то эти безрассудные призывы встречают вполне резонные возражения Будапешта. Поскольку они грозят вообще подорвать рыночные механизмы обеспечения энергобезопасности Европы.

Недальновидные действия европейских регуляторов и затронувшая Европу геополитическая конфронтация во многом видоизменили традиционное понимание выгодности газовых контрактов, увеличив удельный вес таких составляющих, как гарантированность поставок или просто наличие необходимых объемов того или иного энергоносителя.

Венгрия не хочет быть втянутой Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Более того, после террористического акта, который привел к остановке «Северного потока», основным и, по сути, единственным маршрутом поставок российского природного газа в Венгрию стал газопровод «Турецкий поток» и далее через газотранспортные системы Болгарии и Сербии.

Долгосрочный контракт, заключенный в сентябре прошлого года между государственным энергетическим концерном «Венгерская электротехническая компания — MVM» и российским «Газпром экспортом», предусматривает поставку до 4,5 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, в соответствии с достигнутыми недавно договоренностями в Венгрию поступают дополнительные объемы газа (с 1 сентября 2022 года в количестве до 5,8 млн куб. м в сутки). Оплата производится в рублях в соответствии с указом президента РФ. Детали контрактов, естественно, являются коммерческой тайной, но их условия позволяют венгерским потребителям быть уверенными в безопасном прохождении предстоящего в Европе весьма сложного зимнего отопительного сезона.

— Будапешт и Белград договорились о строительстве нефтепровода для поставок российской нефти. Может ли Венгрия в перспективе стать энергетическим хабом для Южной и Центральной Европы?

— Венгрия активно сотрудничает с Сербией в самых различных областях, включая энергетику. Не так давно предметом пристального внимания было строительство газопровода, по которому теперь российский газ поступает в Венгрию с южного направления. Сейчас в повестке дня — проект по строительству нефтепровода, который позволит доставлять российскую нефть от трубопровода «Дружба» транзитом через Венгрию в Сербию .

Проект носит взаимовыгодный характер. Белград, который в результате антироссийских санкций лишается возможности получать российское сырье через территорию Хорватии, естественным образом заинтересован в успехе этого начинания. Для Будапешта же это возможность заработать на транзите.

Венгрия не хочет быть втянутой Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Не знаю, правомерно ли говорить о перспективах Венгрии в качестве энергетического хаба для стран Южной и Центральной Европы. Скорее правильнее было бы отметить наличие у нее определенного транзитного потенциала. Но при этом надо откровенно признать, что в настоящее время на европейском рынке попросту нет достаточных объемов энергоресурсов для того, чтобы размышлять об их последующем транзите . И если Брюссель не откажется от своей санкционной политики в отношении российских энергоносителей, то ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

«Венгерские компании продолжают работать на российском рынке»

— Как санкции ЕС против России сказались на венгерской экономике?

— Достигнув своего пика в I квартале (8,2%), темпы роста ВВП Венгрии во II упали до 6,5% , а по итогам III и IV кварталов эксперты единодушно ожидают существенно большего замедления.

Основная причина — двузначная инфляция, вызванная стремительным ростом цен на энергоносители в Европе, который, по мнению венгерского руководства, является прямым следствием санкционной политики Брюсселя в отношении России . В частности, в преддверии недавнего саммита лидеров ЕС премьер-министр Орбан заявил, что «ошибочные санкции Брюсселя стали почти непосильным бременем для венгерской экономики и семей», в связи с чем правительство будет «настаивать на пересмотре воинственной санкционной политики, с тем чтобы поставить ее на рациональную основу».

В Венгрии считают, что, вводя санкции в отношении России, Евросоюз преследовал цель лишить ее источников экспортных доходов и тем самым сократить промышленный и военный потенциал, однако на деле это приводит к обратному результату: Евростат фиксирует значительное увеличение товарооборота России и стран ЕС в 2022 году.

Венгрия не хочет быть втянутой Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По данным Центрального статистического управления Венгрии, объем двусторонней торговли за первые семь месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 160%, составив $5,7 млрд . Конечно, основную роль здесь сыграл рост стоимости поставок российских энергоносителей — на 216%, до $4,9 млрд. При этом экспорт Венгрии в Россию сократился на 40%, до $776 млн, что привело к росту положительного сальдо торгового баланса в пользу РФ в размере более $4 млрд.

— Сказались ли рестрикции на деловом сотрудничестве компаний РФ и Венгрии?

— Безусловно, санкции, введенные ЕС в отношении нашей страны, отразились и на сотрудничестве между российскими и венгерскими компаниями. В частности, из-за сложностей во взаиморасчетах с венгерскими партнерами было вынуждено уйти с рынка этой страны АО «Трансмашхолдинг». Компании пришлось продать долю в вагоноремонтном предприятии «Дунакеси» местному партнеру. Некоторые компании в этих условиях пересматривают сроки реализации совместных проектов либо приостанавливают работу по ним. Вместе с тем следует отметить, что в отличие от многих зарубежных фирм, свернувших свою деятельность в нашей стране после начала СВО, венгерские компании продолжают работать на российском рынке и делают это весьма успешно .

«Будапештские купальни потеряли 311 млн форинтов»

— Как закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов и ответные меры со стороны России сказались на турпотоке из РФ в Венгрию?

— После прекращения прямого воздушного сообщения между РФ и ЕС поток российских туристов значительно сократился. Это самым серьезным образом сказалось на состоянии местной туриндустрии: достаточно сказать, что наши сограждане были в числе наиболее щедрых посетителей Венгрии и занимали третье место среди иностранных туристов по суммарному объему потраченных здесь средств. Сейчас же лишь очень немногие россияне оказались готовы осваивать сложные и затратные маршруты для поездок в Венгрию (в основном они пролегают через Турцию или ОАЭ).

Для наглядности приведу еще несколько примеров. На одном из главных геотермальных курортов Венгрии в Хевизе 17% всех гостевых ночей проводили туристы из России; сейчас их количество не превышает 3% . Аналогичная ситуация и в случае еще одного популярного среди россиян курортного города — Хайдусобосло. Знаменитые будапештские купальни в этом году из-за отсутствия российских туристов потеряли около 311 млн форинтов (€765 тыс.) .

Венгрия не хочет быть втянутой Фото: ТАСС/EPA/ZOLTAN BALOGH

По данным венгерской статистики, в начале этого года количество гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, составляло в среднем 55 тыс. в месяц, с марта этот показатель не превышает 5–6 тыс. Из-за потери российского рынка общий турпоток в страну снизился на 10–15% .

— Есть ли возможность восстановить авиасообщение РФ с Венгрией?

— Этот вопрос следует адресовать в Брюссель. При этом стоит напомнить, что до введения запрета на перелеты двустороннее сотрудничество в области пассажирских авиаперевозок активно развивалось: прямые рейсы в Венгрию осуществлялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Будапешт, Дебрецен и Хевиз. Не по нашей вине весь этот прибыльный бизнес остановлен, а перспектива возобновления прямого авиасообщения весьма туманна.