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Венгрия обвинила ЕС в раздувании глобальной проблемы из конфликта на Украине

Министр юстиции Венгрии Варга: Евросоюз раздул из конфликта на Украине глобальную проблему
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Фото: Global Look Press/ZB/Robert Michael
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Действия Европейского союза спровоцировали перерастание конфликта на Украине в проблему глобального масштаба. Об этом заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью изданию National Interest.

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Как указала Варга, теперь Европа столкнулась с энергетическим кризисом и инфляцией, возникшими из-за санкционного давления на РФ.

«Проблема была раздута бесхитростными санкциями ЕС, которые на самом деле вредят Европе больше, чем России. Мы видим, что РФ продает меньше ископаемого топлива, но поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше. До сих пор оценка последствий антироссийских санкций не проводилась», — сказала Варга в среду, 2 ноября.

Она подчеркнула, что венгерское восприятие конфликта на Украине отличается от общепринятой европейской позиции.

По мнению министра, только Россия и США способны выработать решение глобальной проблемы на долгосрочную перспективу. Варга также отметила, что если бы экс-президент США Дональд Трамп и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель остались у власти, ситуация на Украине сохранила бы локальный характер.

Ранее, 26 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на то, что руководство России и США серьезно рассмотрят возможность проведения переговоров для выработки решения по сложившемуся кризису вокруг Украины. Он также отметил, что Венгрия, в свою очередь, продолжает поддерживать каналы связи с Россией.

21 октября венгерский премьер Виктор Орбан заявил о нераспространении потолка цен на газ на Венгрию. По его словам, страна добилась освобождения от лимита, чтобы он не угрожал стабильному газоснабжению Венгрии.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проводимой Россией специальной операцией по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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