Венгрия выступила против установления потолка цен на газ из России

Венгрия не будет поддерживать возможное установление потолка цен на российский газ, так как это может стать причиной сокращения его поставок в Европу и закономерный рост цен. Об этом 26 октября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Что касается газа, мы донесли очень четко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок», — отметил он в ходе своего выступления на международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке».

Сийярто подчеркнул, что в случае ввода предельной стоимости на природный газ из России это немедленно приведет к тому, что цены на голубое топливо вырастут.

«Вот почему мы ясно дали понять, что, если в Европе будет введена такая мера, долгосрочные контракты должны быть исключены», — резюмировал министр.

Глава МИД Венгрии также отметил, что в ходе прошедшей недавно встречи министров энергетики стран ЕС в Люксембурге не было озвучено никаких конкретных предложений по вопросу ввода потолка цен на газ из РФ, а среди стран нет единогласия по этому вопросу.

«По состоянию на вчера не было выдвинуто никаких конкретных предложений… Еврокомиссия должна выдвинуть предложение в ближайшее время, но я не знаю, когда эта работа будет проделана», — рассказал Сийярто.

Ранее, 21 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что ограничение цен на газ, предлагаемое Еврокомиссией, не будет распространяться на Венгрию. Как рассказал политик, власти Венгрии добились освобождения от лимита, чтобы тот не угрожал надежному газоснабжению страны.

Министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России в начале сентября. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по России относительно получаемой ей выгоды.

Тогда же Белый дом заявил о планах США и их союзников определить потолок цен на нефть из РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. По его словам, в сфере экономики и мировой торговли нельзя ничего решать административным путем. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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