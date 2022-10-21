Орбан заявил о нераспространении потолка цен на газ на Венгрию

Ограничение цен на газ, предлагаемое Еврокомиссией, не будет распространяться на Венгрию. Об этом 21 октября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы договорились, что даже если в Европе будет введено ограничение цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию в одночасье станут невозможными. Другими словами, мы добились освобождения от лимита, чтобы тот не угрожал надежному газоснабжению Венгрии», — написал он в своих соцсетях.

Ранее Орбан отметил, что Венгрия не была одинокой в своем протесте против потолка цен на газ. Он отметил, что Евросоюз как покупатель не может по своему желанию снижать цену на газ, это можно сделать только путем диверсификации источников и конкуренции на рынке.

Министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России в начале сентября. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по России относительно получаемой ей выгоды.

Тогда же Белый дом заявил о планах США и их союзников определить потолок цен на нефть из РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. По его словам, в сфере экономики и мировой торговли нельзя ничего решать административным путем. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проводимой Россией специальной операцией по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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