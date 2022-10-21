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Орбан назвал Венгрию не одинокой в протесте против потолка цен на газ страной

Орбан: Венгрия не единственная, кто выступает против потолка цен на российский газ
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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Венгрия не единственная страна, выступающая против предложенного Еврокомиссией (ЕК) установления потолка цен на российский газ. Об этом 20 октября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Брюссельские предложения резко контрастируют с национальными интересами Венгрии. К счастью, мы не одни», — написал он.

Орбан отметил, что установление потолка цен на российский газ приведет к тому, что контракты, лежащие в основе поставок газа в Венгрию, будут аннулированы, и Венгрия останется без энергоснабжения. Он также выразил надежду на то, что в ходе саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе удастся отстоять интересы страны.

Кроме того, Орбан сравнил Еврокомиссию с посетителем бара, который хочет купить себе бокал пива за полцены без каких-либо на то оснований.

«Предложение Еврокомиссии по поводу потолка цен на газ — это все равно что зайти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить за свое пиво половину стоимости. Такого не бывает. Покупатели не могут уменьшить цены на энергоносители. Это можно сделать только путем диверсификации [источников] и конкуренции [на рынке]», — написал Орбан в Twitter.

Министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России в начале сентября. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по России относительно получаемой ей выгоды.

Тогда же Белый дом заявил о планах США и их союзников определить потолок цен на нефть из РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. По его словам, в сфере экономики и мировой торговли нельзя ничего решать административным путем. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проводимой Россией специальной операцией по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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