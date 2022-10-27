В Венгрии заявили о необходимости переговоров РФ и США по Украине

Венгрия надеется, что руководство России и США серьезно рассмотрят возможность проведения переговоров, чтобы выработать решение по сложившемуся кризису вокруг Украины. Об этом 26 октября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в проходящей в Вашингтоне международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке».

«Что я знаю, так это то, что мы живем по соседству с этим конфликтом. Это очень плохо и опасно. Вот почему мы хотим, чтобы мир наступил как можно скорее. Мир может стать решением для всего», — цитирует Сийярто «РИА Новости».

Глава венгерского МИДа выразил надежду, что и российские, и американские власти найдут возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения ситуации на Украине и придут к решению, которое обеспечит мир и положит конец всем существующим угрозам.

Со своей стороны, подтвердил Сийярто, Венгрия продолжает поддерживать каналы связи с Россией. Так, последняя встреча главы МИД Венгрии с российским коллегой Сергеем Лавровым состоялась в сентябре и при необходимости может быть организована еще раз.

«Я верю в коммуникацию. И я верю в необходимость поддержания каналов коммуникации открытыми. Если их закрыть, то не остается надежды на достижение мира. А я не хочу лишаться надежды», — отметил глава ведомства.

18 октября посол России в Венгрии Евгений Станиславов прокомментировал заявление посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, заявившего, что в случае прекращения боевых действий «Украину ожидает скорый конец». Как отметил российский дипломат, в случае развития подобных событий будет закончен одноименный американский проект.

14 октября замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. По его словам, из подобного поведения Вашингтона вытекает «патологическое нежелание США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов». Именно в этом заключается основная причина нынешнего кризиса вокруг Украины, подчеркнул дипломат.

10 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы противовоздушной обороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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