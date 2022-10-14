Рябков указал на ответственность США за слом системы безопасности в мире

США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Если пытаться проводить параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства», — сказал Рябков в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что цели Соединенных Штатов Америки остаются прежними. Цель та же — любыми методами обеспечить глобальное доминирование страны.

По его словам, из подобного поведения Вашингтона вытекает «патологическое нежелание США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов».

Рябков считает, что именно в этом заключается основная причина нынешнего кризиса вокруг Украины.

«Аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности», — сказал замминистра.

Как напомнил Рябков, тогда у лидера СССР Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди «хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса».

Замминистра считает, что нынешняя ситуация отличается. По его словам, США недоговороспособны и вместе со своими союзниками прямо подталкивают Украину к наращиванию военных действий на территории РФ. Вынуждая Киев воевать до «последнего украинца», чтобы нанести России стратегическое поражение.

«В таких условиях вся ответственность за дестабилизацию сформировавшейся к настоящему времени архитектуры международной безопасности полностью ложится на Вашингтон», — заключил Рябков.

9 октября бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самым больших провалов во внешней политике.

В четверг, 6 октября, президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия приведет к ядерному армагеддону. По словам Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал. Он подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.