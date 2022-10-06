Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применить ядерное оружие

США не видят признаков того, что Москва якобы приняла решение применить ядерное оружие. Корректировать расстановку своих ядерных сил Вашингтон не будет, заявил в четверг, 6 октября, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы не обладаем информацией, которая заставила бы нас скорректировать расстановку своих [ядерных] стратегических сил сдерживания. И мы не считаем, что президент [России Владимир] Путин принял сейчас решение о применении ядерного оружия», — сказал Райдер на регулярном брифинге, который транслировал телеканала PBS.

Он подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией. Пока же, по его словам, основное внимание сосредоточено на поддержке Украины.

Ранее в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием. Она напомнила о ядерной доктрине страны, в которой говорится, что данное вооружение рассматривается в качестве фактора сдерживания и может применяться только «в случае агрессии как средство защиты».

Она также указала на то, что Запад «исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию», поэтому и стали появляться утверждения о «ядерной угрозе России».

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении по случаю начала частичной мобилизации обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России, в ход пошел и ядерный шантаж. Путин напомнил, что РФ также располагает различными средствами поражения и при угрозе использует все имеющиеся в ее распоряжении средства.