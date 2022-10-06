Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз заморозил российские активы на €16,5 млрд
Мир
Фон дер Ляйен предложит лидерам ЕС меры для снижения цен на газ
Спорт
Карякин занял второе место на турнире «Шахматные звезды»
Мир
РФ и США удалось значительно продвинуться в переговорах по инспекциям СНВ-3
Мир
Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японским морем
Политика
Посол Антонов признал нежелание США вести диалог с Россией
Мир
TotalEnergies заявила о намерении поставлять газ из России до ввода санкций
Наука
Россия приступила к проектированию собственной космической станции
Мир
Башар Джаафари стал новым сирийским послом в России
Спорт
Карякин стал победителем соревнований по блицу на турнире «Шахматные звезды»
Мир
В NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ

Посол Антонов назвал нездоровым страх США перед ядерным оружием РФ

Посол Антонов: пока концепцию ядерного устрашения никто не отменял
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия, поделился он в среду, 5 октября, в интервью Первому каналу.

«Я думаю, что у США и НАТО существует нездоровое чувство страха в контексте наличия у нас ядерного оружия. Пока концепцию ядерного устрашения никто не отменял. И мы живем все эти десятилетия с момента появления ядерного оружия и у американцев, и у французов, и у британцев, и у нас, именно понимая то, что победителей в ядерной войне быть не может, и [то, что] война ядерная [может] начаться, представить это себе просто невозможно», — сказал дипломат.

Антонов добавил, что с каждым днем всё более утверждается в мысли о том, что «вовлеченность США в военные действия киевского режима» — очевидный факт.

Материал дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022