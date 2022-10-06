Посол Антонов назвал нездоровым страх США перед ядерным оружием РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия, поделился он в среду, 5 октября, в интервью Первому каналу.

«Я думаю, что у США и НАТО существует нездоровое чувство страха в контексте наличия у нас ядерного оружия. Пока концепцию ядерного устрашения никто не отменял. И мы живем все эти десятилетия с момента появления ядерного оружия и у американцев, и у французов, и у британцев, и у нас, именно понимая то, что победителей в ядерной войне быть не может, и [то, что] война ядерная [может] начаться, представить это себе просто невозможно», — сказал дипломат.

Антонов добавил, что с каждым днем всё более утверждается в мысли о том, что «вовлеченность США в военные действия киевского режима» — очевидный факт.

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