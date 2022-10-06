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Матвиенко назвала фейком заявления о планах России применить ядерное оружие

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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У России никогда не было планов угрожать ядерным оружием, очередные заявления об этом являются фейком. Об этом 6 октября заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Джакарту.

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«Никогда у России не было никаких планов угрожать кому-то ядерным оружием», — отметила политик.

Запад «исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию», поэтому и стали появляться утверждения о «ядерной угрозе России».

Она напомнила о ядерной доктрине страны, в которой говорится, что данное вооружение рассматривается в качестве фактора сдерживания. Оно может применяться «в случае агрессии, нападения, как средство защиты», подчеркнула сенатор.

5 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он напомнил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

28 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страны НАТО должны ответить на «угрозу применения Россией ядерного оружия» разрушительным, но не ядерным ударом.

25 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Любое его применение имело бы катастрофические последствия как для страны, использующей его, так и для многих других, отметил дипломат.

21 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия.

Позже, 23 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в администрации США восприняли серьезно высказывания Путина о ядерном оружии. При этом она отметила, что повышать уровень готовности своих ядерных сил Вашингтон не намерен.

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