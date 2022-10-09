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Помпео счел безрассудными слова Байдена о риске ядерной войны

Экс-госсекретарь США Майк Помпео: заявления Байдена о риске ядерной войны стали «одним из величайших провалов последних десятилетий»
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывший госсекретарь США Майкл Помпео, работавший в администрации бывшего президента США республиканца Дональда Трампа, назвал безрассудными рассуждения нынешнего американского лидера Джо Байдена о риске ядерной войны. Об этом дипломат заявил 9 октября в эфире телеканала Fox News.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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«Во-первых, эти высказывания безрассудны. Более важно то, что это, возможно, свидетельствует об одном из самых серьезнейших провалов во внешней политике за последние десятилетия», — сказал он.

По мнению Помпео, слова Байдена стали «высоким риском для американского народа».

В четверг, выступая на мероприятии по сбору средств от Демократической партии, Байден переключился на разговор об Украине. Как указал американский лидер, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в вопросе ядерного оружия необходимо проявлять осторожность.

6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 августа премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, находившаяся в тот момент в должности главы МИДа страны, заявила о том, что будет готова применить ядерное оружие «в случае необходимости», когда станет премьером.

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