Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие. Об этом она сообщила 23 августа на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.

Ее спросили, какие чувства она бы испытала, если бы пришлось использовать ядерное оружие.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать», — передает ее ответ газета The Telegraph.

Ранее, 19 августа, Трасс заявляла, что готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20. Комментарий был сделан в свете заявления президента Индонезии Джоко Видодо о том, что российский лидер планирует принять очное участие в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали.

22 августа сообщалось, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября в 14.30 мск. Борьбу за пост главы правительства ведут Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Они вышли в последний тур выборов 20 июля.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.