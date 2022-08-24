Реклама
Прямой эфир
Армия
Рядовой Головко в ходе боя взял в плен обладавшего ценной информацией боевика
Мир
Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости
Мир
Москва выразила надежду на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа — начале сентября
Мир
ВКС России уничтожили в Сирии лагерь запрещенной террористической группировки
Мир
В Риге демонтировали три скульптуры солдат памятника советским воинам
Мир
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения
Мир
Зеленский отказался увольнять главнокомандующего ВСУ Залужного
Мир
Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилого дома Харькова
Мир
Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом политических фриков
Мир
В Италии открылась раскрывающая правду о событиях на Украине выставка
Мир
Россия обратилась к ООН с призывом осудить убийство Дарьи Дугиной
Мир
Небензя назвал безответственными призывы о демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие. Об этом она сообщила 23 августа на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.

Скоростная Трасс: министр иностранных дел Великобритании может возглавить кабмин
Какое место в борьбе за пост премьера занимает «российский вопрос»

Ее спросили, какие чувства она бы испытала, если бы пришлось использовать ядерное оружие.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать», — передает ее ответ газета The Telegraph.

Ранее, 19 августа, Трасс заявляла, что готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20. Комментарий был сделан в свете заявления президента Индонезии Джоко Видодо о том, что российский лидер планирует принять очное участие в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали.

22 августа сообщалось, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября в 14.30 мск. Борьбу за пост главы правительства ведут Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Они вышли в последний тур выборов 20 июля.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022