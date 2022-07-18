Кандидаты в премьеры Великобритании отказались брать Джонсона в кабмин

Кандидаты в премьер-министры Великобритании не поддержали идею присутствия Бориса Джонсона в кабинете министров. Видео дебатов опубликовало издание The Independent 17 июля.

Во время дебатов, трансляцию которых вел телеканал ITV, никто из пяти кандидатов не высказался о желании предложить Джонсону место в правительстве.

«Если бы Борис Джонсон захотел дальше служить, кто из вас был бы рад видеть его в своем кабинете [министров]?» — спросила ведущая.

Однако никто из участников не поднял руку.

14 июля глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди сообщил о том, что в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

Среди них экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИДа Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Помимо этого Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.