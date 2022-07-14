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В третий тур выборов премьера Великобритании прошли пять кандидатов

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Пять кандидатов прошли в третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования. Об этом 14 июля заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, трансляцию вел телеканал Sky News.

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В третий тур вышли экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Наибольшее число голосов во втором туре выборов премьера Великобритании набрал Риши Сунак, на втором месте Пенни Мордонт.

Из гонки выбыла генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Следующие туры будут проходить до выявления двух основных претендентов. После этого выбирать победителя будут все члены партии. Это около 200 тыс. голосующих, которым необходимо будет сделать свой выбор по почте.

Накануне из гонки выбыли министр финансов Надим Захави и экс-глава МИД Джереми Хант.

Ранее, 11 июля, Брейди сообщил, что имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии будет известно 5 сентября.

Исполняющим обязанности премьер-министра и главы тори является Борис Джонсон, который с 2019 году сменил на посту Терезу Мэй. 7 июля он объявил об уходе с обоих постов. После этого политик заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Общественности стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц.

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