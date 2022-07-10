Джонсон захотел уйти из политики после отставки с поста премьера

Объявивший от отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает о том, чтобы уйти из политики. Об этом в субботу, 9 июля, сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, Джонсон может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.

Также отмечается, что издательство Hodder&Stoughton всё еще ждет от него биографии английского драматурга Уильяма Шекспира. Политик должен был написать книгу к 2016 году, однако публикация была отложена. Стало известно, что Джонсон уже получил аванс в размере £88 тыс. фунтов ( $105,8 тыс.)

При этом британский премьер не планирует отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, так как это приведет к проведению довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе. Если они закончатся победой кандидата от оппозиции, то это станет ударом для правящей Консервативной партии. Однако Джонсон еще не решил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на очередных парламентских выборах.

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно 7 июля. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.

Новость об отставке Джонсона последовала после того, как за последние два дня из его правительства ушли свыше 50 политиков. Политики приняли решение на фоне назначения британского премьера на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отставку Джонсона, отметил, что премьер-министр Великобритании держался за власть ради карьеры.

Вместе с тем стало известно, что бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид выдвинут свои кандидатуры на пост премьер-министра после ухода Бориса Джонсона. Кроме того, о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера уже заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.