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Экс-глава минфина Британии Сунак намерен выдвинуться на пост премьера

Бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак намерен выдвинуться на пост премьера
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Фото: REUTERS/John Sibley
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Бывший глава министерства финансов Британии Риши Сунак выдвигает свою кандидатуру на пост нового руководителя Консервативной партии и премьера. Об этом он заявил сам в пятницу, 8 июля.

«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — написал он на странице в Twitter.

Борис Джонсон в четверг, 7 июля, сообщил о том, что снимается с поста премьер-министра Великобритании. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Но он будет исполнять все эти обязанности до назначения нового главы кабинета министров.

Ранее в этот день появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

До этого, 6 июня, прошло голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Джонсона подвергли масштабной критике и объявили угрозу снятия с поста из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

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