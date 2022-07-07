Не в пример министр: что последует за уходом Джонсона с поста

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон всё-таки подал в отставку . Это произошло после того, как свыше 50 членов кабмина, выступая против его руководства правительством, покинули свои посты и потребовали от политика сложить полномочия . В ближайшее время правящие консерваторы должны выбрать нового руководителя, который возглавит кабмин. Кандидатур на этот пост много, однако очевидного фаворита нет .

Вынужденная уступка

«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. <…> Процесс выбора нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе . Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», — так 7 июля лидер правящей в Британии Консервативной партии, премьер-министр Борис Джонсон объявил о своей отставке. На этом посту он проработал почти три года.

Заявление прозвучало спустя два дня после того, как в Великобритании разразился правительственный кризис. Из-за скандала вокруг одного из протеже премьер-министра — заместителя главного организатора («кнута») правящих консерваторов в палате общин Криса Пинчера, которого обвинили в том, что он в состоянии алкогольного опьянения приставал к двум мужчинам , — 5 июля в отставку подали два ведущих члена правительства — канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения и соцобеспечения Саджид Джавид. Это запустило череду массовых отставок: к утру 7 июля свои посты добровольно покинули порядка 50 членов кабмина разного уровня.

Не в пример министр Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Pezzali

Причиной стала не сама по себе ситуация с Крисом Пинчером, а то, как к нему отнеслись на Даунинг-стрит. Выяснилось, что оскандалившегося политика уже уличали в домогательствах и даже вели в отношении него парламентское расследование. Несмотря на это, в 2019 году Борис Джонсон назначил его замглавы Форин-офиса и заместителем министра жилищного строительства. Когда в прессе всплыли факты из прошлого Криса Пинчера, на Даунинг-стрит заявили, что премьер-министр о них не знал. Позже там признали, что это заявление было неточным , а сам Борис Джонсон косвенно подтвердил, что эти факты ему были известны.

Проблема в том, что это далеко не первый скандал, в котором оказался замешан премьер . В первой половине 2021 года была история с дорогостоящим ремонтом в квартире Бориса Джонсона и его супруги Кэрри — при ежегодной субсидии на жилье в £30 тыс. политик потратил на это около 200 тыс.; в итоге Консервативную партию оштрафовали на £17,8 тыс. за то, что тори не сообщили деталей о пожертвовании, на которые был сделан ремонт. Тогда Борис Джонсон отделался предупреждением за «неосмотрительное поведение».

Затем было дело Оуэна Патерсона, депутата парламента, которого обвинили в том, что он нарушил парламентские правила в сфере лоббизма. Борис Джонсон до последнего защищал провинившегося политика, но потом сказал, что с его стороны это было ошибкой. Недавно относительно затихла громкая история с вечеринками на Даунинг-стрит в разгар COVID-карантина. Из-за нее фракция правящих консерваторов в палате общин месяц назад провела голосование о доверии премьеру, однако тогда сохранить за собой кресло ему всё-таки удалось.

Ситуация с Крисом Пинчером стала финальным аккордом в череде скандалов и реакций на них премьера. 7 июля с призывом к Борису Джонсону уйти в отставку обратилось критичное число однопартийцев и публичных фигур : от только что назначенного на пост канцлера казначейства Надима Захави до писательницы Джоан Роулинг и главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри.

Не в пример министр1 Кот Ларри сидит возле Даунинг-стрит, 10, в Лондоне Фото: REUTERS/Phil Noble

Борис Джонсон упорно заявлял, что покидать свой пост не будет, однако давление среди консерваторов оказалось слишком сильным — при таком противлении возглавлять партию для политика было бы невозможно.

В итоге он пошел на уступки своим однопартийцам, согласившись даже на то, чтобы оставить пост незамедлительно.

— Принято, что премьер-министр, объявив о своей отставке, исполняет премьерские обязанности вплоть до избрания нового лидера правящей партии. Сейчас ситуация складывается так, что нетерпимость к Джонсону в рядах консерваторов достигла таких масштабов, что они не хотят, чтобы он исполнял обязанности . Процедура выборов нового лидера достаточно длительная, и в этом случае Джонсон остался бы главой аж до октября, — пояснила «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Сейчас речь идет о том, чтобы вместо Джонсона назначить своего рода технического директора, который будет исполнять обязанности премьер-министра до выборов.

Желающих — много

Теперь главный вопрос в том, кто займет эту техническую должность. По оценке Елены Ананьевой, наименьшие споры вызывает фигура Грэма Брейди, который возглавляет комитет 1922 года (группа от Консервативной партии в палате общин). Именно этот комитет 11 июля будет решать, кто станет временным лидером партии (и будет ли такая фигура вообще) и как скоро консерваторы проведут внутрипартийное голосование.

Что касается кандидатов на смену Борису Джонсону, то, по данным опроса, который 7 июля среди консерваторов провел YouGov, наибольшей поддержкой пользуется министр обороны Бен Уоллес (13%), следом идут младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (12%) и Риши Сунак (10%) .

Не в пример министр2 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mark Thomas

— Список кандидатов достаточно большой, и такого человека, которого можно было бы однозначно назвать следующим лидером, нет , — сказал «Известиям» эксперт по британской политике, автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров. — В принципе довольно неплохо смотрится Бен Уоллес — во многом за счет его вовлеченности в украинский вопрос, благодаря чему он выглядит как серьезный мужчина и крепкий хозяйственник. Хотя про его взгляды и понимание остальных процессов ничего особо не известно . Есть еще с десяток кандидатов — те же [глава Форин-офиса] Элизабет Трасс и Саджид Джавид.

Выборы консервативного лидера состоят из следующих этапов: сначала голосуют депутаты-тори в парламенте, а затем уже рядовые члены партии — они выбирают главу из двух кандидатов, которые прошли депутатский фильтр, пояснил эксперт.

Среди возможных претендентов фигурируют политики, с которых начался нынешний обвал правительства, — Риши Сунак и Саджид Джавид . По словам источника «Известий» в Вестминстере, они пользуются большим уважением среди консерваторов — считается, что в трудных обстоятельствах они компетентно выполняли свою работу.

— При этом ни один из них не рассматривается как наиболее вероятный кандидат , — отметил собеседник «Известий». — Вполне возможно, что господин Сунак, получи он такую возможность и почувствуй достаточную поддержку, решил бы выдвинуть свою кандидатуру. Но, на мой взгляд, в рядах консерваторов есть и другие политики, чья внутрипартийная поддержка была бы намного больше.

В условиях, когда правящая партия в период между парламентскими выборами меняет лидера, есть проблема: новый премьер-министр получает поддержку своего движения, но не всех британских избирателей. Чтобы укрепить свои позиции, глава кабмина может назначить досрочные выборы (Борис Джонсон, придя в 2019 году на смену Терезе Мэй, так и сделал).

Не в пример министр3 Фото: REUTERS/Henry Nicholls