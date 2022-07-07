Премьер Британии Джонсон объявил об отставке

Борис Джонсон в четверг, 7 июня, объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии Консерваторов и должности премьер-министра Великобритании.

«Причина, по которой я так упорно боролся в течение последних нескольких дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг перед вами», — заявил он.

Джонсон также указал, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров и правящей партии Консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

Также Джонсон подчеркнул, что гордится своими деяниями на посту премьера, и добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

«В последние несколько дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять лидера, когда мы так много добиваемся, когда у нас такой обширный мандат и когда мы отстаем всего на пару пунктов в опросах», — отметил он, указав, что сожалеет о нерезультативности этих доводов.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

До этого, 6 июня, прошло голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Джонсона подвергли масштабной критике и объявили угрозу снятия с поста из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.