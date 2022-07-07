Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Мир
Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада
Мир
ВСУ сократили сроки лечения раненых и приказали отправлять их на фронт
Мир
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
Мир
Цена газа в Европе составляет почти $2000 впервые с начала марта
Общество
Москвичам пообещали похолодание с сильным ветром и грозами
Мир
Глава МИД Британии досрочно покинула встречу G20
Мир
Больше 50 британских политиков вышли из состава правительства Джонсона
Наука
«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» стартовал с космодрома Плесецк
Политика
В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

Премьер Британии Джонсон объявил об отставке

Джонсон объявил об отставке с постов премьера Британии и лидера Консервативной партии
0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Steve Taylor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Борис Джонсон в четверг, 7 июня, объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии Консерваторов и должности премьер-министра Великобритании.

«Причина, по которой я так упорно боролся в течение последних нескольких дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг перед вами», — заявил он.

Джонсон также указал, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров и правящей партии Консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

Тори и сдвиги: уйдет ли Борис Джонсон в отставку
Очередной скандал вокруг премьера привел к тому, что его кабмин покинули два ключевых министра

Также Джонсон подчеркнул, что гордится своими деяниями на посту премьера, и добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

«В последние несколько дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять лидера, когда мы так много добиваемся, когда у нас такой обширный мандат и когда мы отстаем всего на пару пунктов в опросах», — отметил он, указав, что сожалеет о нерезультативности этих доводов.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

До этого, 6 июня, прошло голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Джонсона подвергли масштабной критике и объявили угрозу снятия с поста из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022