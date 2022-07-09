Глава минтранса Британии намерен претендовать на пост премьера страны

Глава минтранса Великобритании Грант Шэппс заявил о планах баллотироваться в премьер-министры королевства и на пост лидера Консервативной партии. Об этом сообщил 9 июля телеканал Sky News.

В его планах сокращение подоходного налога для наиболее уязвимых слоев населения и помощь государства компаниям с высоким уровнем потребления энергии.

Шэппс добавил, что в течение нескольких лет не проводил брифинги против Бориса Джонсона.

«Я ни на мгновение не сомневался в его любви к этой стране», — добавил министр.

Он отметил, что сожалеет об уходе Джонсона с поста премьера, так как «уходит человек, устанавливающий уникальную связь с людьми».

Накануне экс-министр финансов Риши Сунак также выдвинул свою кандидатуру на пост нового руководителя Консервативной партии и премьер-министра страны. На своей странице в Twitter он пообещал, что экономика королевства и доверие будут восстановлены. Сторонники Джонсона заявили, что будут блокировать это назначение.

Телеканал же сообщает, что Сунак может рассчитывать на поддержку бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона.

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно 7 июля. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.

Новость об отставке Джонсона последовала после того, как за последние два дня из его правительства ушли свыше 50 политиков. Политики приняли решение на фоне назначения британского премьера на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отставку Джонсона, отметил, что премьер-министр Великобритании держался за власть ради карьеры.