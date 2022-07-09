Сторонники Джонсона сочли бывшего главу минфина страны предателем

Сторонники объявившего от отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона намерены препятствовать назначению новым главой кабмина бывшего министра финансов Риши Сунака. Об этом пишет в пятницу, 8 июля, газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Отмечается, что союзники Джонсона сочли предателем Сунака, отставка которого стала отправной точкой правительственного кризиса в стране.

«Риши [Сунак] получит все, чего заслуживает», — приводит газета слова чиновников.

Кроме того, посетовали источники, он не удосужился заранее предупредить о своем решении. При этом другой источник в правительстве добавил, что Сунак не смог дозвониться до премьера, поэтому Джонсон не был в курсе ситуации заранее.

8 июля Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост нового руководителя Консервативной партии и премьер-министра королевства. На своей странице в Twitter он пообещал, что экономика страны и доверие будет восстановлено.

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно в четверг, 7 июля. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Джонсон заверил, что будет исполнять все эти обязанности до назначения нового главы кабинета министров.

Новость об отставке Джонсона последовала после того, как за последние два дня из его правительства ушли свыше 50 политиков. Соответствующее решение сотрудники кабмина и министры приняли на фоне назначения Джонсоном на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Причем, как утверждал экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, премьер-министр, ранее, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в его сторону в сексуальных домогательствах. Между тем, Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отставку Бориса Джонсона, отметил, что премьер-министр Великобритании держался за власть ради карьеры.

В политических кругах Германии выразили радость по поводу отставки Джонсона. Как заявили немецкие политики, в связи с уходом главы кабинета министров Соединенного Королевства у них появилась надежда на восстановление отношений Великобритании и Евросоюза.