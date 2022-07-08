Лавров прокомментировал отставку Джонсона с поста премьер-министра

Пока уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил об изоляции России, члены Консервативной партии британского политика изолировали его самого. Об этом заявил 8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ушел и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона» — заявил глава МИД РФ журналистам по итогам заседания глав МИД стран G20.

Он также указал на то, что Джонсон держался за власть ради карьеры.

«Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать», — добавил Лавров.

Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и поста премьер-министра Великобритании днем ранее, 7 июля.

В тот же день политолог Константин Калачев назвал возможных приемников Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства. По его словам, ими могут стать министр иностранных дел Лиз Трасс или глава минобороны Бен Уоллес. По мнению другого эксперта, главы центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, вместо ушедшего в отставку Джонсона британцы могут выбрать Грэма Брейди, который возглавляет комитет 1922 года — группу от Консервативной партии в палате общин.

За несколько дней до ухода Джонсона с поста, политики начали массово уходить из правительства. Их заявления об уходе стали поступать после нового скандала вокруг Джонсона, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Известно, что свои полномочия сложили более 50 лиц.

Тогда же сообщалось, что в политических кругах Германии выразили радость по поводу отставки Джонсона. Как заявили немецкие политики, в связи с уходом главы кабинета министров Соединенного Королевства у них появилась надежда на восстановление отношений Великобритании и Евросоюза.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал в свою очередь, что отставка Джонсона является закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики». Политик также отметил, что в России ожидают, что по примеру Джонсона должны последовать лидеры из Германии, Польши и стран Балтии.