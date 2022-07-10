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За пост премьера Британии поборются экс-главы МИДа и минздрава

За пост премьера Британии поборются экс-глава МИДа Хант и экс-глава минздрава Джавид
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Фото: Global Look Press/Mark Thomas
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид выдвинут свои кандидатуры на пост премьер-министра после ухода Бориса Джонсона. Оба кандидата заявили о своих намерениях газете Telegraph.

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Как передало издание, оба кандидата от Консервативной партии поставили снижение налогов в центр место на Даунинг-стрит.

Судя по словам Ханта, он собирается строить свою политику на противопоставлении бывшему премьеру.

«Я — единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона. Я указывал на то, что пошло не так, задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать», — заявил Хант.

Джавид, в свою очередь, указал на пользу для народа от избрания своей кандидатуры.

«Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для (них)», — заявил бывший министр здравоохранения Британии.

Как отметила газета Telegraph, потенциальные кандидаты будут иметь время только до вечера вторника, 12 июля, чтобы набрать достаточное количество сторонников для участия в предвыборной гонке.

О выдвижении своей кандидатуры на пост премьера уже заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно 7 июля. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.

Новость об отставке Джонсона последовала после того, как за последние два дня из его правительства ушли свыше 50 политиков. Политики приняли решение на фоне назначения британского премьера на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отставку Джонсона, отметил, что премьер-министр Великобритании держался за власть ради карьеры.

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