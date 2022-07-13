Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону

В Великобритании началась борьба за лидерство в правящей Консервативной партии — победитель гонки автоматически станет премьер-министром . Сейчас на этот пост претендуют восемь кандидатов. Исход будет известен в сентябре — после нескольких раундов голосования в парламенте и внутрипартийных выборов . По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, кто бы ни стал новым премьером, курс на российском направлении у Лондона останется прежним — на этот счет между всеми кандидатами существует консенсус.

Восемь кандидатов

Борьба за лидерство в Консервативной партии развернулась, едва 7 июля премьер-министр Борис Джонсон подал в отставку , — в течение нескольких дней о своих премьерских амбициях официально объявили 11 политиков-тори . Чтобы закрепиться в предвыборной гонке, каждый из них должен получить поддержку не менее 20 однопартийцев в парламенте. Окончательный список претендентов определился вечером 12 июля — кандидатский минимум получили восемь политиков .

К первому кругу голосования, которое намечено на 13 июля, допущены: бывший канцлер казначейства Риши Сунак, глава Форин-офиса Лиз Трасс, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, действующий канцлер казначейства Надим Захави, бывший глава Форин-офиса Джереми Хант, глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Брейвермен и депутат Кеми Бэйднок.

Наиболее мощную публичную поддержку получил Риши Сунак . Он и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид (тоже объявил о премьерских амбициях, но необходимой поддержки не набрал), были первыми членами правительства, которые на прошлой неделе подали в отставку. Их уход запустил волну добровольных отставок, которые привели к тому, что Борис Джонсон был вынужден отказаться от власти.

Выпускник Оксфордского и Стэндфордского университетов Риши Сунак, прежде чем прийти в политику, работал в инвестиционных фондах . Он женат на дизайнере одежды Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера, основателя IT-компании Infosys Нараяны Мурти. Риши Сунак считается одним из наиболее обеспеченных политиков Великобритании: в 2022 году он и его супруга с общим состоянием в £730 млн заняли 222-е место в списке богатейших людей, по версии The Times.

Риши Сунак выступает за повышение налогов . При этом в 2022 году британские СМИ стали писать о том, что его супруга, живя в Соединенном Королевстве уже много лет, смогла обойтись без этих выплат: такую возможность дает договор между Великобританией и Индией 1956 года, согласно которому при статусе временного резидента индийские граждане, проживающие в королевстве, могут избежать двойного налогообложения. По данным BBC, это помогло Акшате Мурти сэкономить до £280 млн. И хотя всё легально, этот факт может сыграть против политического имиджа ее супруга.

В противовес Риши Сунаку свою кандидатуру выдвинула глава Форин-офиса Лиз Трасс — ее поддержали сразу несколько соратников Бориса Джонсона. Они не скрывают, что задача этой фигуры — потопить кампанию Риши Сунака; СМИ даже назвали ее кандидатом «Стоп Риши».

О выдвижении Лиз Трасс сообщила на страницах The Telegraph. В своей колонке она заверила, что сделает «всё возможное на посту премьера — будь то поражение [президента РФ] Владимира Путина на Украине или восстановление экономики»; одно из ее обещаний — «с первого же дня» снизить налоги. В числе своих заслуг Лиз Трасс назвала то, что помогла сформировать международный ответ на происходящее на Украине и ввести пакет «жестких санкций, которые причинили реальную боль Путину и Кремлю» .

Лиз Трасс входит в правительство уже на протяжении 10 лет, Форин-офис она возглавляет с сентября 2021 года. Относится к наиболее ярым критикам российской политики — эту риторику она транслировала в том числе и в ходе визита в Москву, который прошел за две недели до того, как Россия начала там специальную военную операцию.

Ее коллега министр обороны Бен Уоллес, который посещал Москву спустя несколько дней после визита Лиз Трасс и который лидировал по всем опросам, свою кандидатуру, к слову, выдвигать не стал. «Это было непростое решение, но я сфокусирован на своей текущей работе по обеспечению безопасности этой великой страны», — сообщил он 9 июля.

Никакой перезагрузки

В числе фаворитов при отборе в первый тур были кандидаты, не столь известные широкой общественности: младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат . И если первый кандидат о внешней политике не говорила, то второй сделал несколько заявлений, которые по своей звучности могут посоперничать с риторикой Лиз Трасс.

«Мы можем дать ответ незамедлительно. Мы можем заморозить российские активы в этой стране, все активы. Мы можем выслать российских граждан, всех российских граждан » — с таким заявлением Том Тугендхат выступил после начала спецоперации на Украине. Эту фразу ему припомнили 10 июля в эфире Sky News. От своих слов политик отказываться не стал — он лишь уточнил, что не имел в виду россиян, «ставших частью общества», и тех, кому грозит опасность на родине .

«Нам необходимо обеспечивать безопасность британцев, и поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ, тех, кто с ними связан», — сказал он, отметив, что, по его мнению, в перезагрузке отношений с Москвой Лондон не нуждается.

— Тугендхат очень популярен среди молодых консерваторов . Он из разведки, участвовал в войнах в Ираке и Афганистане. Его сторонники считают, что он может дать Консервативной партии новый импульс . В этой связи его особенно опасаются лейбористы, — сказала «Известиям» профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова. — Лиз Трасс подражает Маргарет Тэтчер, всячески демонстрирует свою воинственность, и в этом она уже опередила многих .

При Борисе Джонсоне Великобритания была первой страной, которая отозвалась на просьбы Киева о помощи и предоставила ему вооружения; сам премьер за последние четыре месяца неоднократно посещал Украину с визитами поддержки. По мнению Наталии Капитоновой, после его ухода политика Лондона на украинском и российском направлениях принципиально не изменится .

— На сегодняшний день такую преемственность воплощает Лиз Трасс — она будет действовать в манере Бориса Джонсона , — пояснила эксперт. — Остальные, пожалуй, немного сбавят в риторике. Что до отношения к России, то у современной британской политической элиты сформировалась консолидированная позиция . Рассчитывать на то, что отношения будут улучшаться, не стоит — по крайней мере до тех пор, пока будет продолжаться специальная военная операция.

«Это было бы невыносимо для страны»

В следующие 10 дней в парламентской фракции пройдет несколько раундов голосования — к 21 июля должно остаться два претендента, из которых выбирать будут уже все члены Консервативной партии (а их десятки тысяч). Имя нового лидера и премьер-министра станет известно 5 сентября 2022 года. До тех пор исполнять обязанности премьера будет Борис Джонсон .

Такой вариант категорически не устраивает оппозиционную лейбористскую партию — там заявляют, что политик должен покинуть свой пост немедленно.

«Партия тори, наконец, пришла к выводу, что премьер-министр не подходит для этой работы, — это было совершенно очевидно очень и очень давно, — заявил 12 июля лидер лейбористов Кир Страмер. — Теперь они не могут позволить [ему] цепляться за власть неделями, и неделями, и неделями — вплоть до 5 сентября. Это было бы невыносимо для страны . Мы призываем [депутатов-тори] поставить на первое место своих избирателей и свою страну».

Чтобы сместить Бориса Джонсона как можно скорее, Лейбористская партия требует провести в парламенте голосование о доверии правительству. Предыдущий такой вотум состоялся чуть больше месяца назад — он касался отдельно Бориса Джонсона и сложился в его пользу. На этот раз речь может пойти обо всем кабмине.

— Лейбористы вряд ли смогут добиться отставки правительства с помощью вотума, — сказала «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Но их цель в том, чтобы показать лицемерие консерваторов, которые сначала массово вышли из правительства и ругают Джонсона, однако в узкопартийных интересах высказались за то, чтобы оставить его кабмин у власти.

По данным YouGov, идею о вотуме поддерживает 53% британских избирателей (32% высказываются против); большинство (57%) считают, что на место Бориса Джонсона должен прийти временный премьер.