Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет поддерживать ни одного из кандидатов, претендующих на его пост, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает телеканал Sky News.

«Идет борьба. И я бы не хотел подрывать чьи-либо шансы, предлагая свою поддержку», — сказал Джонсон.

После того как он объявил о своей отставке, свои кандидатуры на пост премьер-министра Британии выдвинули бывший и действующий министры иностранных дел страны Джереми Хант и Лиз Трасс, британский парламентарий Рехман Чишти и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид. Кроме того, о выдвижении своей кандидатуры заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.

В частности, глава британского МИДа пообещала сократить корпоративный налог, отменить повышение взносов в систему национального страхования и пересмотреть ставки налогообложения для бизнеса, а ее предшественник заявил, что собирается строить свою политику на противопоставлении Джонсону.

Для того чтобы набрать достаточное количество сторонников, у потенциальных кандидатов есть время до вечера вторника, 12 июля.

Новость об отставке Джонсона последовала 7 июля после того, как за последние два дня из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Вместе с постом премьер-министра Джонсон также покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника. При этом, как сообщила газета The Telegraph, бывший премьер думает окончательно уйти из политики.