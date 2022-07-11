Результаты выборов нового премьера Британии станут известны в сентябре

Результаты выборов нового премьер-министра Великобритании и лидера ведущей в Соединенном Королевстве Консервативной партии станут известны 5 сентября. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди.

«Результат объявят 5 сентября, после возвращения парламента с летних каникул. Первые два раунда голосования состоятся на этой неделе», — заявил он. Его выступление транслировал британский телеканал Sky News.

Известно, что свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра выдвинули: глава МИД Британии Лиз Трасс, бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид, бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно 7 июля. Вместе с тем он покидает и должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения нового преемника.

После этого Джонсон заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, претендующих на его пост, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Их заявления об уходе стали поступать после недавно разгоревшегося очередного скандала вокруг премьера Джонсона. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Еще в начале массового ухода политиков Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства к этому. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.