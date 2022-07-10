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Глава МИД Британии Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера

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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Об этом 10 июля заявила она в колонке для Telegraph.

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Объявив о своей кандидатуре, глава британского МИДа пообещала сократить корпоративный налог, отменить повышение взносов в систему национального страхования и пересмотреть ставки налогообложения для бизнеса.

«Я отвергаю голоса упадка и твердо верю, что наши лучшие дни еще впереди. Мы можем добиться прогресса сейчас, обеспечив, чтобы лопаты врывались в землю, люди получали работу и больше денег направлялось в местные районы», — отметила Трасс.

Ранее стало известно, что бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид выдвинут свои кандидатуры на пост премьер-министра после ухода Бориса Джонсона. Кроме того, о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера уже заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно 7 июля. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника. При этом газета The Telegraph сообщила, что Джонсон думает окончательно уйти из политики.

Новость об отставке Джонсона последовала после того, как за последние два дня из его правительства ушли свыше 50 политиков. Политики приняли решение на фоне назначения британского премьера на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

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